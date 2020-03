“Ik zag haar liggen op de brancard en besefte dat ik haar kwijt was”: ouders jongste coronaslachtoffer willen jongeren wakker schudden

Zutendaal

Dinsdag voelde Isaura Castermans (30) uit Zutendaal zich verkouden. Donderdag zakte ze thuis in mekaar nadat het virus op haar hart sloeg. Haar vriend én even later de MUG-arts deden tevergeefs reanimatiepogingen. “Ik mocht haar nog even aanraken terwijl ze op de brandcard lag, maar besefte dat ik haar kwijt was", zegt haar mama Sheila. Een uur later overleed ze in het ziekenhuis.