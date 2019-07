‘Boterhammen in het Groen' in Zutendaal LXB

15 juli 2019

12u00 0 Zutendaal Buurten en picknicken in parken en andere groene locaties, het kan héél de zomer lang in de gemeente Zutendaal tijdens ‘Boterhammen in het Groen’. Om de twee weken vinden in het ‘Groenste snoepje van Vlaanderen’, zoals Zutendaal zichzelf noemt, zomerse ontmoetingen plaats.

Hierbij brengen de mensen zelf broodjes, boterhammen, beleg en drank mee. De picknick wordt opgeluisterd met livemuziek. De eerste ‘Boterhammen in het Groen’ vond plaats op het Sint-Hubertusplein in Wiemesmeer. Nog drie staan er op het programma: vrijdag 26 juli in het zogenaamde voedselbos, op vrijdag 9 augustus op de Dalerschans langs de Daalstraat en vrijdag 23 augustus in het recreatiegebied op Papendaalheide.