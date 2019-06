Blokbar opent voor Zutendaalse studenten DSS

02 juni 2019

17u17 0 Zutendaal De examens naderen met rasse schreden, studenten verdwijnen uit het straatbeeld en kruipen achter de boeken. Samen studeren is de laatste jaren aan een flinke opmars bezig en studenten zijn dan ook op zoek naar een goede studieruimte. Ook de gemeente Zutendaal heeft die boodschap begrepen en opende een heuse Blokbar.

“De blokbar is gesitueerd in ons gloednieuwe Huis van het Kind” zegt burgemeester An Schrijvers. “Er is plaats voor 25 studenten. Het is de tweede keer dat we de blokbar organiseren. Bij de examens van december januari was het een succes daaram herhalen we het initiatief. We doen beroep op vrijwilligers zodat er permanent een verantwoordelijke aanwezig is. We voorzien voor onze student ook iets te drinken : water en koffie en fruit. We voorzien ook wifi en electriciteit. De blokbar is open van 9 tot 21 u e blijft nog open tot 5 juli”