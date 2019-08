Zwerfkattenvangers gezocht Anthony Statius

26 augustus 2019

09u54 0 Zulte De gemeente Zulte is op zoek naar vrijwilligers die zwerfkatten willen vangen. De kosten van het onderzoek en de sterilisatie van de zwerfkatten worden gedragen door het gemeentebestuur.

“Al bijna vijftien jaar werkt Zulte samen met de vzw Dier onder Dak aan het zwerfkattenprobleem”, zegt schepen van dierenwelzijn Frederic Hesters (Open Zulte). “Dit is zeer intensief. Daarom lanceren we een oproep naar vrijwilligers die zwerfkatten willen vangen. Het is de bedoeling dat ze kooien zetten om de zwerfkatten te vangen en ze daarna naar een dierenarts te brengen, in samenspraak met Dier onder Dak. De dierenarts controleert de gezondheid van de katten en steriliseert of castreert de dieren. Nadien worden de katten teruggeplaatst waar ze gevangen werden. ”

Wie zich kandidaat wil stellen kan contact opnemen via 09/243.14.07 en milieu@zulte.be.