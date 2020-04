Zultse supermarkten voeren eenrichtingsverkeer in: “Elkaar kruisen tussen de winkelrekken lukt niet op veilige afstand” Anthony Statius

17 april 2020

11u36 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte vraagt alle supermarkten op haar grondgebied om een eenrichtingscirculatie in te voeren. In de Carrefour Market in de Nachtegaalstraat is men ondertussen al gestart. “Klanten kunnen elkaar niet meer kruisen en dat is ook veiliger voor ons personeel”, zeggen zaakvoerders Xavier Nollé en Kathy De Kocker.

Sens unique in de supermarkt. In Zulte wordt het binnenkort een vertrouwd beeld voor wie met zijn kar door de winkelrekken laveert. Op voorstel van het Zultse gemeentebestuur voeren verschillende supermarkten deze eenrichtingscirculatie in. Wie bijvoorbeeld de Carrefour Market in de Nachtegaalstraat bezoekt, wordt doorheen de winkel geleid door grote groene pijlen, die met plakband op de tegels werden bevestigd.

“Wij hebben deze richtlijn maandag ingevoerd, nadat de vraag gekomen was van burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte)”, zegt Xavier Nollé, die samen met Kathy De Kocker de Carrefour Market in Zulte en in De Pinte uitbaat. “Ook in De Pinte zullen we later eenrichtingscirculatie invoeren. We zien nog te vaak dat klanten de maatregelen van social distancing aan hun laars lappen, dus eenrichtingsverkeer is een goed idee. Zo kunnen de klanten elkaar niet meer kruisen in dezelfde gang en blijven ze vanzelf op afstand. We kunnen de klanten natuurlijk niet verplichten om de pijlen te volgen, maar wanneer ze het niet doen, spreken we hen er wel over aan.” Kathy vult aan: “Ook voor ons personeel is dit een goede maatregel. Velen hebben echt schrik om besmet te worden. In het weekend komen hier gemiddeld 1.000 klanten op één dag. Het is sowieso drukker dan dan anders, want mensen koken meer thuis doordat bijna alle horecazaken gesloten zijn. We proberen alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er mogen maar 50 karren tegelijk binnen, de karren worden grondig ontsmet, onze medewerkers moeten om het half uur hun handen wassen en indien ze dat willen, kunnen ze een mondmasker dragen. Met deze eenrichtingscirculatie proberen we het voor hen nog veiliger te maken. We hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen van het merendeel van onze klanten. Sommigen kopen zelfs pralines of kaartjes in de winkel om onze medewerkers te bedanken; dat is hartverwarmend.”

Burgemeester Simon Lagrange benadrukt dat het om een voorstel gaat en niet om een verplichting. “De supermarkten leveren al veel inspanningen om het winkelen veilig en binnen de federale richtlijnen te laten verlopen”, zegt Simon Lagrange. “Toch blijkt het bewaren van anderhalve meter afstand in de supermarktgangen soms moeilijk te behouden. We moeten onze inwoners niet alleen informeren over de regels en erop toezien dat ze die naleven, we moeten hen als lokale overheid ook helpen om ze te respecteren. Dat kunnen we doen door kleine ingrepen als deze. Door elkaar niet te kruisen in de supermarktgangen, blijft het besmettingsgevaar beperkt. Het voorstel werd in Nederland al op veel plaatsen ingevoerd in deze coronaperiode. De meeste Zultse supermarkten gaven al aan hieraan te willen meewerken. Ze voerden dit reeds in of zullen dit eerstdaags doen. Andere winkels bekijken dit voorstel nog met hun winkelketen. Wij willen hen bedanken voor hun medewerking.”