Zultse spooroverwegen tijdelijk afgesloten Anthony Statius

11 februari 2020

11u15 2 Zulte Enkele spooroverwegen in Zulte worden binnenkort tijdelijk afgesloten in het kader van herstellingswerken. Het verkeer zal tijdelijk omgeleid worden.

Op zaterdag 29 februari wordt de spooroverweg aan de Zaubeekstraat afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Waalbeekstraat, Waalstraat en Olsenestraat. Op dezelfde dag wordt ter hoogte van de Nachtegaalstraat 35 de spooroverweg ook afgesloten. Hier zal het verkeer worden omgeleid via de Kortrijksesteenweg, Molenstraat en Sint-Hubertstraat in Deinze.

Tenslotte wordt op zondag 1 maart de spooroverweg aan de Houtstraat afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Groeneweg, Centrumstraat, Oudenaardestraat en Karreweg.