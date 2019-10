Zultse post-metalband brengt debuutplaat uit en haalt met drie liedjes soundtrack van Eén-reeks De Twaalf Anthony Statius

30 oktober 2019

12u55 0 Zulte De Zultse post-metalband Turpentine Valley is vanaf zondag 3 november te horen op de soundtrack van de fictiereeks De Twaalf. Een mooie start voor Roel Berlaen (40), Thomas Maes (38) en Kristof Balduyk (38), die vrijdag hun debuutplaat Etch op de wereld loslaten. “We maken instrumentale muziek, zodat iedereen er zijn of haar eigen betekenis aan kan geven”, klinkt het.

Niet enkel metal- en rockfans, maar ook televisiekijkend Vlaanderen zal binnenkort van de muziek van de Zultse band Turpentine Valley kunnen genieten, want drie liedjes haalden de soundtrack van De Twaalf, de fictiereeks die vanaf zondag op Eén te zien is. “De regie van De Twaalf is in handen van Deinzenaar Wouter Bouvijn, met wie we vroeger ook nog samen in een band speelden,” zegt drummer Roel Berlaen. “Hij was voor de soundtrack van de reeks nog op zoek naar een aantal instrumentale metalnummers en daar bleken onze schrijfsels prima voor in aanmerking te komen. Een mooie kers op de taart voor onze debuutplaat.”

Turpentine Valley werd opgericht in 2016 in Zulte, nadat drummer Roel Berlaen, bassist Thomas Maes en gitarist Kristof Balduyk al een half leven in andere bands samen speelden. Hun instrumentale post-metal maakte al snel indruk bij Dunk!Records, het label waar veel post-rockbands en post-metalbands hun onderdak vinden. “Begin juli al deed Dunk!Records ons het voorstel om onze debuutplaat uit te brengen”, zegt Roel Berlaen. “Met een eigen perserij in België is het platenlabel gespecialiseerd in vinyl, dat zeker in dit soort undergroundgenres weer helemaal terug is van weggeweest. “Zes van de zeven nummers op deze plaat brachten we eerder al eens in eigen beheer uit, weliswaar in een heel beperkte oplage op cassette. Maar dat was eerder als promo-gadget bedoeld voor concertorganisatoren en om wat ruchtbaarheid te geven aan onze nieuwe band. Intussen doken we al opnieuw de studio in en werden drie nieuwe nummers opgenomen, waarvan één ook op deze plaat terug te vinden zal zijn. De plaat Etch zien we dus pas echt als ons debuut,” klinkt het.

De liedjes op de plaat hebben titels zoals Trauma, Onweer of Ballast, maar toch hoor je enkel de instrumenten spreken, er komt geen stem aan te pas. “We zweren bij instrumentale muziek om onze nummers zo veel mogelijk open voor interpretatie te kunnen houden”, zegt Roel. “Iedereen vult die in naar eigen believen, zonder voorgekauwde tekst of achterliggende boodschap. Zelfs voor elk van ons heeft ieder nummer een aparte betekenis, en dat hopen we ook voor iedereen in het publiek of al wie naar de plaat luistert.”

Wie de mannen van Turpentine Valley live in de buurt aan het werk wil zien, moet nog wachten tot zaterdag 30 november. Dan stelt de band zijn plaats voor café Elpee aan het station van Deinze. Die avond staan ook The Lotus Tree uit Deinze en labelgenoot Haester op de affiche. De eerste show met de nieuwe nummers vindt plaats op vrijdag 22 november in De Verlichte Geest in Roeselare.

De video van het liedje Trauma, dat ook in De Twaalf te horen is, kan je hier bekijken. Meer info via www.facebook.com/turpentinevalley/ en www.dunkrecords.com.