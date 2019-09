Zultse milieuraad nietig verklaard na klacht van dierenwelzijnsactivist Anthony Statius

18 september 2019

16u31 3 Zulte De nieuw samengestelde milieuraad van Zulte werd door Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere nietig verklaard. Deze beslissing kwam er na een klacht van de Zultse dierenwelzijnsactivist Luc Declercq.

Bij de installatie van de nieuwe milieuraad werd onder impuls van Zultenaar Luc Declercq en de toenmalige schepen van Dierenwelzijn Filip Peers ook een vertegenwoordiger voor dierenwelzijn opgenomen. Luc Declercq, die in de gemeente bekendstaat als een voorvechter van dierenwelzijn, had zich graag kandidaat gesteld, maar de gemeenteraad had beslist dat je lid moest zijn van een dierenvereniging om te kunnen toetreden tot de raad.

“Op deze manier heeft men mijn kandidatuur proberen te weren”, zegt Luc. “Blijkbaar was de keuze al gevallen op iemand van Dier onder Dak en dit terwijl de kandidaturen nog moesten ingediend worden. Om toch een kans te maken heb ik mij lid gemaakt van de Vlaamse Cavia Club, maar tevergeefs, men heeft toch voor de persoon van Dier onder Dak gekozen en ook haar plaatsvervanger is lid van die door de gemeente gesubsidieerde vereniging. Men heeft mij monddood proberen maken en omdat de samenstelling volgens mij onwettig gebeurd is, heb ik klacht ingediend.”

Nu blijkt dat Luc aan het langste eind trekt, want op bevel van Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere werd het collegebesluit van de samenstelling van de milieuraad vernietigd. De raad mag niet meer zetelen en de gemeente kan nog in beroep gaan bij de Raad van State. “Dat gaan we niet doen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Ons collegebesluit werd vernietigd omdat de samenstelling van de milieuraad onvoldoende werd gemotiveerd. Wij zullen daarom een nieuw collegebesluit nemen, waarin de keuze van de kandidaten beter formeel wordt gemotiveerd.”