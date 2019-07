Zultse kermissen krijgen prikkelarme momenten Anthony Statius

10 juli 2019

14u20 0 Zulte Op de kermissen in Zulte, Machelen en Olsene worden prikkelarme momenten voor mensen met epilepsie ingepland. Het eerste prikkelarm moment wordt voorzien tijdens Machelen Gulde op vrijdag 12 juli van 16 tot 17 uur.

“Muziek, felle lichten en lawaai hoort traditioneel bij een kermis, maar voor sommige mensen kan het een grote hinder zijn”, zegt schepen van Feestelijkheden Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Daarom gaan we dit jaar tijdens alle grote kermissen in Machelen, Olsene en Zulte een prikkelarm moment voorzien, zodat mensen met epilepsie of extra gevoelige mensen ook eens zonder zorgen kunnen genieten van de kermis.”

“Het eerste prikkelarm moment wordt voorzien op vrijdag 12 juli tijdens Machelen Gulde”, vervolgt de schepen. Tussen 16 en 17 uur zullen de kermisuitbaters de verlichting maximaal doven en de muziek tot 30 decibel laten spelen. De volgden prikkelarme momenten zijn voorzien tijdens de septemberkermis in Olsene op zaterdag 21 september van 15 tot 16 uur en op maandag 7 oktober van 16 tot 17 uur op het Gaston Martensplein.”