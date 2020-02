Zultse jeugd kampeert een nachtje in de bib Anthony Statius

25 februari 2020

20u13 0 Zulte Gezellig kamperen tussen de boekenrekken, in de bibliotheek Zulte was het voor één keer toegelaten. Dinsdagavond kwamen dertig kinderen naar de derde editie van de ‘sleep-in’.

Onesies of pyjama's en comfortabele pantoffels. Dat was dinsdagavond de dresscode in de bibliotheek van Zulte. Twintig meisjes en tien jongens rolden hun slaapzak uit tussen de boekenrekken en gingen een plezante en een beetje spannende nacht tegemoet.

Nina Algoet en Louise Vandenbulcke, twee negenjarige vriendinnen uit Zulte, vonden alvast een gezellig plekje tussen de kunst- en architectuurboeken. “Wij zitten samen in de klas in de vrije basisschool en het leek ons leuk om eens een nachtje in de bibliotheek te slapen. Wat we gaan doen vanavond? Ons amuseren, natuurlijk! We hebben het spelletje Wie is het? meegebracht en verder zien we wel wat er op het programma staat.”

Vier leden van de bibliotheekraad maakten hun avond vrij om te jeugd te entertainen en twee van hen bleven ook om ‘s nachts een oogje in het zeil te houden. “Dit initiatief kadert is de viering van ons 25-jarig bestaan”, zegt bibliothecaris Carine Van Lierde. Het ganse jaar door organiseren we de 25ste dag van de maand een leuke activiteit. Op 25 juli lanceren we ook onze spelotheek en we vroegen de kinderen alvast om hun favoriete gezelschapsspelen zijn. Die kunnen we dan in huis halen om in onze spelotheek te verhuren.”

Bij het ontwaken woensdagochtend staat er voor de kinderen nog een ontbijtbuffet klaar.