Zultse feestcomités gaan voor aangepast cultureel najaar: “Geen Firtelstoet maar wel familiedag” Anthony Statius

11 september 2020

08u06 0 Zulte Na maanden van stilte proberen de Zultse feest- en cultuurcomités toch nog een cultureel programma op de agenda te zetten. Grote evenementen zoals de jaarlijkse Firtelstoet kunnen door het coronavirus niet doorgaan, maar samen met de gemeente en de cultuurraad werd gezocht naar alternatieven. Wat er allemaal te beleven valt, lees je hieronder.

“Het coronavirus legt strikte beperkingen op waardoor de haalbaarheid van activiteiten in het gedrang komt”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Om het culturele leven in Zulte opnieuw op gang te brengen, gingen we samenzitten met de lokale feest- en cultuurcomités en de cultuurraad. Zij zijn onze ideale partners om het najaar van wat cultuur te voorzien. Extra ondersteuning vanuit de gemeente moet een organisatie voor hen nu haalbaar maken. We merken dat ook andere verenigingen terug opstarten en activiteiten opzetten. Een positieve evolutie na de afgelopen, stille maanden.”

Han Solo parkeert mobilhome aan OC

Feest en Cultuur Olsene nodigt op zaterdag 19 september de komiek Han Solo uit. Het alter ego van Zultenaar Han Coucke is die avond te gast in de tuin van het Ontmoetingscentrum in Olsene. Tijdens de lockdown ging hij in quarantaine in zijn mobilhome. In zijn show blikt hij terug op deze bijzondere periode, maar kijkt hij ook vooruit.

De deuren openen om 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 10 euro. Tickets vind je via deze link.

Familienamiddag tijdens Firtelweekend

Dit jaar zal er geen traditionele Firtelstoet door de straten van Zulte trekken tijdens het eerste weekend van oktober. Het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité laat het Firtelweekend echter niet zomaar voorbijgaan en zorgt op zaterdag 3 oktober voor een alternatief. In de namiddag palmt men het Fiertelhof in Zult in voor een familiebijeenkomst met Gekke Jorre’s grote animatieshow, de beste kindergoochelaar van het land.

De toegangsprijs bedraagt 2 euro en tickets vind je via www.firtel.be.

Lachen in Machelen

Feest en Cultuur Machelen zorgt voor de nodige lachsalvo’s op zaterdag 3 oktober. Die avond nodigt men Joost Van Hyfte, David Galle en Igor Van Poperinge uit in Machelen. Deze drie komieken doen die avond drie unieke locaties aan. Het publiek blijft ter plaatse en in tussentijd houdt een MC het publiek warm.

De avond start om 20 uur en de toegangsprijs bedraagt 12 euro. Tickets kan je bestellen via www.feestencultuurmachelen.be.

Koorgezang in de kerk van Machelen

De cultuurraad brengt ook dit jaar het Festival van Vlaanderen naar Zulte. Op vrijdag 9 oktober luistert het Psallentes-koor de kerk van Machelen op met gregoriaanse en polyfonische gezangen. Terwijl de hemelse gezangen weerklinken zal het publiek op de achtergrond kunnen genieten van een unieke projectie van Het Lam Gods-schilderij. Meer concrete info over tickets volgt nog.