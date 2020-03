Zultse bibliotheek levert tijdelijk boeken aan huis Anthony Statius

21 maart 2020

10u21 0 Zulte De bibliotheek van Zulte start met een tijdelijke levering van boeken aan huis. Boeken en andere materialen kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden en de pakketten worden thuis geleverd. Aanvragen kan vanaf nu, de leveringen starten vanaf maandag.

Door het coronavirus is de bibliotheek van Zulte tot minstens 5 april gesloten voor het publiek. Om de Zultenaren van het nodige leesvoer te voorzien starten de medewerkers met de nieuwe service ‘boeken aan huis’.

Je kan materialen aanvragen via mail bibliotheek@zulte.be of telefonisch via 09/388.86.00. De bibliotheek maakt dan een afspraak wanneer het pakket zal geleverd worden. De boeken worden verpakt in een nieuwe plastic zak en het pakket zal aan de deur gedeponeerd worden. Het is niet de bedoeling dat je de materialen die je al thuis hebt, meegeeft met de medewerkers. Deze kunnen later terug naar de bibliotheek gebracht worden. In het weekend worden geen pakketten geleverd. Enkel wie lid is van onze bibliotheek kan gebruikmaken van deze dienst.