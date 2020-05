Zultse bibliotheek heropent maandag met afsprakensysteem Anthony Statius

20 mei 2020

12u42 0 Zulte De bibliotheek van Zulte heropent op maandag 25 mei de deuren. Bezoekers zijn welkom op afspraak en mits het naleven van de veiligheidsregels.

Na de heropstart van de markt, gaat ook de bibliotheek op maandag 25 mei opnieuw open. De bibliotheek opent voor de basisdienstverlening van het ontlenen en inleveren van materialen.

“Om alles op een veilige manier te laten verlopen, werd ook hier gekozen voor een afsprakensysteem,” zegt schepen van cultuur Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Een afspraak maak je via www.zulte.be/afspraak of telefonisch op het nummer 09/243.14.87. Dit systeem laat toe het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is te monitoren. Bij een bezoek aan de bib kom je voortaan binnen langs de tuin en verlaat je de bib langs de voordeur. Het zal niet mogelijk zijn om de catalogus in de bibliotheek te raadplegen. We raden aan om op je smartphone of thuis alvast je verlanglijst samen te stellen via zulte.bibliotheek.be.”

“Materialen voor inlevering dienen in de bovenste ‘inlever’-brievenbus gedeponeerd te worden”, vervolgt de schepen. “Deze materialen worden 3 dagen in quarantaine gehouden alvorens ze opnieuw uitgeleend kunnen worden. Ook de service waarbij boeken aan huis worden gebracht, blijft behouden. Daarnaast vragen we om ook hier een mondmasker te dragen en er is handgel ter beschikking.”