Zultse afhaal- en thuisleveringsdiensten gebundeld Anthony Statius

02 april 2020

De gemeente Zulte bundelt alle handelaars die tijdens de coronacrisis een afhaal- of thuisleveringsdienst aanbieden. Deze lijst vind je op www.zulte.be

De federale overheid legt ook aan handelaars strikte maatregelen op in de strijd tegen het coronavirus. Heel wat Zultse horeca en winkels willen echter blijven klaarstaan voor hun klanten en starten met het aanbieden van een afhaal- of thuisleveringsdienst. Het gemeentebestuur wil hen in deze tijden steunen en lanceert het initiatief ‘koop lokaal’.

“Koop lokaal moet mensen aanmoedigen om hun inkopen in onze eigen gemeente te doen en zo de lokale handelaars een hart onder de riem te steken,” zegt schepen van Lokale Economie Sophie Delaere (Open Zulte). “Op de gemeentelijke website www.zulte.be is een overzicht terug te vinden van de handelaars die actief zijn tijdens de coronacrisis. Meer dan 30 zaken hebben zich ondertussen geregistreerd. Om een zo volledig mogelijk overzicht te geven, wil het gemeentebestuur handelaars oproepen om zich te registreren via de website.”