Zultse 90-plussers krijgen koekendoos Anthony Statius

13 november 2019

12u55 0 Zulte Tijdens de week van de senioren gaat de seniorenadviesraad van Zulte opnieuw langs bij alle 90-plussers met een koekendoos.

Voor het twaalfde jaar op rij gaat de seniorenadviesraad op bezoek bij alle 90-plussers van de gemeente. Dit initiatief kadert in de week van de senioren, die loopt van 18 tot 24 november.

Alle 90-plussers die nog in Zulte wonen mogen een bezoekje verwachten. Daarnaast biedt de seniorenadviesraad ook een voorleesmoment voor senioren aan, dit op dinsdag 19 november om 14 uur uur in het zaaltje van de bibliotheek. Er worden twee kortverhalen voorgelezen en tussendoor is er een koffiemoment voorzien.

De deelname is volledig gratis, maar inschrijven is wel wenselijk op senioren@zulte.be of 09/243.14.22.

