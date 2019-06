Zultenaren werken twee jaar aan boek en tentoonstelling rond de vlasnijverheid: “Eerste keer dat de vlassers uitvoerig aan bod komen” Anthony Statius

06 juni 2019

10u33 3 Zulte Zultenaren Luc Levrau en André Goeminne hebben twee jaar aan een geïllustreerd boek over de vlasteelt in deze streek gewerkt. Dit weekend opent in Huis De Leeuw de tentoonstelling ‘De vlasnijverheid ten zuiden van Deinze: Van het verleden tot het heden’. “Het is de eerste keer dat de bedrijven en de families uitvoerig aan bod komen,” klinkt het.

Een foto uit het boek De Vlaschaard van Stijn Streuvels André Goeminne, meer was er niet nodig om Luc Levrau en André Goeminne te inspireren om in de wereld van de vlasteelt te duiken. Ook de fietsroute rond kunstschilder Roger De Backer, die het vlas vaak als onderwerp voor zijn werken koos, zette het duo op weg.

“Al sinds de middeleeuwen was de Leiestreek tussen Kortrijk en Gent bekend voor de vlasteelt en vooral de verwerking en het verweven van de vlasvezel”, vertelt Luc Levrau. “Het vlas was mede bepalend voor de groeiende welvaart van Vlaanderen en omwille van de vermeende rootkwaliteit van het water uit de Leie hebben Engelse vlaskopers haar de ‘golden river’ gedoopt. De vlasnijverheid wordt vaak gezien als folklore, als iets van het verleden, maar wat vele mensen niet weten is dat het vlas en het linnen ook vandaag nog sterk vertegenwoordigd zijn in kleine en grote bedrijven. Moderne machines hebben het handwerk grotendeels vervangen en de vlasteelt is verhuist naar lagelonenlanden en daarom is de vlasnijverheid bijna volledig uit het beeld verdwenen. Maar toch is het er nog. Zo gebeurt de behandeling van het vlas tot vezels nog steeds in Vlaanderen; dit dankzij de ideale weersomstandigheden en de aanwezige vakkennis. De vlascultuur is dus niet verdwenen en ook dit verhaal willen we met onze brochure en tentoonstelling vertellen.”

“Hiervoor zijn we de voorbije maanden op bezoek geweest bij huidige en vroegere vlasbedrijven uit Deinze, Zulte en Dentergem", vult André aan. “Dat maakt ons werk ook zo uniek, want het is de eerste keer dat de vlasbedrijven en de families achter die bedrijven uitvoerig en met fotomateriaal worden beschreven. Ons werk is tegelijk ook een eerbetoon aan de mensen uit het veld, die decennialang voor welvaart gezorgd hebben in deze streek, en dit nog steeds doen. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt er een kijk- en leesboek van meer dan 300 pagina’s.”

Het boek is te verkrijgen tijdens de openingsuren van de tentoonstelling en nadien bij de dienst voor toerisme in het Roger Raveelmuseum. De tentoonstelling is te bezoeken op zondag 9, zaterdag 15, zondag 16, zaterdag 22 en zondag 23 juni, telkens van 14 tot 18 uur. Voor groepen zijn andere dagen mogelijk op afspraak en hiervoor kan je bellen naar 0476/47.84.39. De inkom is gratis.