Zultenaren ouder dan 12 krijgen volgende week mondmasker Anthony Statius

01 mei 2020

09u39 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte biedt elke inwoner vanaf 12 jaar een gratis handgemaakt mondmasker aan in de strijd tegen het coronavirus. De maskers worden volgende week bedeeld.

In de week van maandag 4 mei krijgt iedere Zultenaar ouder dan 12 jaar een gratis handgemaakt mondmasker in de bus. Enkele weken geleden startte het gemeentebestuur van Zulte met hulp van vrijwilligers en personeel een initiatief op om iedere inwoner te voorzien van een herbruikbaar mondmasker. Samen naaiden ze meer dan 16.000 exemplaren.

“De mondmaskers worden vanaf volgende week bedeeld via gepersonaliseerde pakketjes in de brievenbus,” zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “We kozen bewust voor handgemaakte mondmaskers, op basis van het patroon van de FOD Volksgezondheid, zo blijven de medische mondmaskers voorbehouden voor de zorgsector. Een mondmasker draag je om jezelf, maar vooral om anderen te beschermen. Ze worden aanbevolen op publieke plaatsen, zeker wanneer anderhalve meter afstand moeilijk te behouden is, en verplicht bij gebruik van openbaar vervoer. Het is dan ook belangrijk om het mondmasker correct en met de juiste hygiënemaatregelen te gebruiken. In de pakketten werd een handleiding bijgevoegd. De mondmaskers bieden slechts een aanvullende bescherming bovenop de andere gezondheidsrichtlijnen. Het is dan ook zeer belangrijk om ook de overige maatregelen zoals houden van afstand en handhygiëne te blijven naleven.