Zultenaren kunnen ook fietsen lenen in Deinse fietsbibliotheek Anthony Statius

28 oktober 2019

08u06 2 Zulte Inwoners van Zulte kunnen vanaf nu ook gebruiken van Op Wielekes, de fietsbibliotheek van Deinze. Wie ingeschreven is bij Op Wielekes kan een kinderfiets, die te klein geworden is, omruilen voor een groter exemplaar. De bibliotheek bevindt zich in de kelder van dienstencentrum Leiespiegel in Deinze en ze is beschikbaar voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

In augustus vorig jaar lanceerden Gezinsbond Deinze, Gezinsbond Petegem en Fietsersbond Deinze, met de steun van provincie Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur, de fietsbibliotheek Op Wielekes. Het Huis van het Kind van Zulte doneert 1.500 euro aan dit project, zodat extra materiaal en fietsen kunnen aangekocht worden en zodat ook Zultenaren van het systeem kunnen gebruikmaken. Dit op aanraden van gemeenteraadslid Marc De Vlieger (CD&V).

“Om een fiets te ontlenen, moet je lid worden van Op Wielekes”, zegt Fanny De Langhe, directeur van Het Sociaal Huis van Zulte. “Een lidmaatschap geldt voor het hele gezin en duurt 1 jaar. Zolang iemand in het bezit is van een fiets, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap is afhankelijk van de grootte van de fietsen die men ontleent en start aan 15 euro. Er zijn kortingen voor leden van de Gezinsbond en Fietsersbond en voor wie zelf een fiets in goede staat schenkt aan Op Wielekes.”

Je kan iedere eerste woensdag van de maand van 17 tot 19 uur en iedere derde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur in de fietsbibliotheek terecht. Deze bevindt zich in de kelder van de Leiespiegel in Brielstraat 2 in Deinze. Meer info via opwielekesdeinze@gmail.com.