Zultenaren kunnen klein elektro inleveren voor het goede doel Anthony Statius

14 oktober 2019

13u58 1 Zulte Zultenaren die hun klein elektro tot en met zaterdag 19 oktober binnenbrengen in het containerpark steunen hiermee de Make Belgium Great Again-actie van Frances Lefebure. De opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag.

In heel Vlaanderen barst de ‘Grote Klein Elektro Strijd’ los. Frances Lefebure roept alle Vlamingen op om oud en/of kapot klein elektro naar het containerpark of de lokale Recupel-inzamelbox te brengen en ook de gemeente Zulte neemt deel aan de actie.

Klein elektro zijn alle toestellen die een stekker hebben of op batterijen werken én die je kan dragen met je handen, bijvoorbeeld een gsm of een broodrooster. Het ingezamelde klein elektro levert niet alleen kostbare grondstoffen op maar ze brengen voor één keer ook geld op. Hoe meer klein elektro wordt verzameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag. De stad of gemeente die voor zaterdag 19 oktober het meeste klein elektro ophaalt, wint een uniek containerparkconcert van Koen Wauters en Jonas Van Geel. Tot 28 november telt het ook mee om het bedrag te bepalen dat Recupel aan Rode Neuzen Dag schenkt.