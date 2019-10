Zultenaar maakt 65 kunstwerken om zijn 65ste verjaardag te vieren Anthony Statius

15 oktober 2019

15u56 0 Zulte Zultenaar Willy Nachtergaele organiseert de komende twee weekends een kunsttentoonstelling in Huis De Leeuw in Machelen. “Flashback is een expo ter ere van mijn 65ste verjaardag en ik heb voor de gelegenheid 65 nieuwe werken gemaakt", zegt Willy.

Willy Nachtergaele is geen onbekend figuur in Zulte. De voormalige leerkracht is samen met zijn vrouw Patricia pionier in het onderzoek naar het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechterspaneel uit het Lam Gods, het bekende kunstwerk van de gebroeders Van Eyck. Maar daarnaast is Willy ook al jaren een fervent kunstschilder en dit weekend opent hij de kunsttentoonstelling Flashback.

“Flashback is geen retrospectieve zoals de titel zou doen vermoeden”, zegt Willy. “Het is wel een artistieke terugblik op de kunstenaars en andere figuren die me geïnspireerd hebben als kunstenaar, maar ook als mens. Zo zitten er verwijzingen in naar onder andere Jan van Eyck, maar ook naar Jan Fabre en Andy Warhol. Het is een tentoonstelling vol knipogen waarbij ook Georges Dheedene en Roger Raveel niet mogen ontbreken. Er staat nergens uitleg bij, dus het is aan de bezoekers om zelf de linken te leggen tussen de werken en de personen op wie ze geïnspireerd zijn. Ik krijg soms het verwijt dat ik geen eigen stijl hanteer, maar ik ik zie dit als een pluspunt. Tekenen en schilderen is voor mij een speeltuin, waarbij ik zowel collages, aquarelschilderijen, potloodtekeningen als strips maak.”

“In totaal heb ik 65 kunstwerken gemaakt op amper anderhalf jaar tijd. In het jaar dat ik zestig werd, heb ik er zestig gemaakt en dit is mijn tweede verjaardagstentoonstelling. Ik denk wel niet dat ik binnen zeventig jaar evenveel werken zal maken”, lacht Willy. Flashback is op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 oktober open en dit telkens van 14 tot 18 uur. Huis De Leeuw bevindt zich in Machelendorp 7.