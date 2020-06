Zulte zorgt op minstens zeven locaties voor ruimere terrassen Anthony Statius

05 juni 2020

10u31 0 Zulte De coronacrisis wegspoelen met een drankje kan in Zulte op extra grote zomerterrassen. Na een bevraging bij de lokale horecazaken stelt het gemeentebestuur op minstens zeven locaties extra openbaar domein ter beschikking voor het uitbreiden van de terrassen. Aanvragen zijn nog steeds welkom.

In mei organiseerde de gemeente Zulte een bevraging bij de lokale horecazaken om te polsen waar er nood was aan extra ruimte voor grotere terrassen.

“Meer ruimte betekent meer plaats en dus meer mogelijkheden om veilig te heropenen na de lockdown”, zegt schepen van lokale economie Sophie Delaere (Open Zulte). “De sector heeft het zwaar te verduren gekregen en bij de heropening zijn er strenge veiligheidsrichtlijnen waaraan ze moeten voldoen, onder andere op het vlak van afstand houden. Daarom stellen we komende zomer stukken openbaar domein ter beschikking voor extra terrasruimte.”

“Meerdere horecazaken gingen in op ons voorstel en alle aanvragen werden bekeken in functie van de praktische inpasbaarheid en verkeersveiligheid”, vervolgt de schepen. “In het centrum van Machelen zal binnenkort het Leieplein verkeersvrij gemaakt worden en het terras op Machelendorp wordt uitgebreid. Er komt ook een terraszone op straat in het begin van de Petegemstraat, aan de kant van de Dorpsstraat. Verder zijn er terrasuitbreidingen op de hoek van de Posthoornstraat in Machelen, in de Drapstraat in Olsene en op het binnenplein tussen het gemeentehuis en de oude pastorij. Horecazaken kunnen nog steeds uitbreiding van hun terras aanvragen en dit via de dienst lokale economie: kmo@zulte.be of 09/243.14.24.”