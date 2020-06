Zulte zoekt sporthalmedewerkers en poetskracht Anthony Statius

17 juni 2020

14u13 0 Zulte De gemeente Zulte is op zoek naar flexibele sporthalmedewerkers en een poetskracht. Inschrijven voor deze vacatures kan tot en met vrijdag 26 juni en vrijdag 10 juli.

In de gemeentelijke sporthal is er nood aan twee medewerkers voor een halftijdse functie in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. De sporthalmedewerkers moeten flexibel zijn en worden ook ingeschakeld voor late namiddag- en avonduren en weekendwerk op basis van een beurtrol. Als sporthalmedewerker houd je toezicht en zorg je ervoor dat de sportinfrastructuur netjes en gebruiksklaar is voor sporters en toeschouwers. Je bent klantvriendelijk, enthousiast en je hebt voeling met sport. Je bent voor de gebruikers het eerste aanspreekpunt en je voelt je geroepen om diverse onderhoudswerken en kleine herstellingen uit te voeren.

Daarnaast zoekt men ook een poetskracht in halftijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Als poetskracht sta je hoofdzakelijk in voor het onderhouden van ruimtes en het sanitair in de gemeentelijke gebouwen. Je wordt tevens ingeschakeld voor de bediening op recepties die gemeentelijk worden georganiseerd.

Wie zich kandidaat wil stellen voor een van bovenstaande vacatures, stuurt een sollicitatiebrief met cv, kopie van het rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geeft deze tegen af in het gemeentehuis.

Meer informatie op www.zulte.be/vacatures.

