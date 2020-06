Zulte zoekt diensthoofd infrastructuur en wonen Anthony Statius

29 juni 2020

De gemeente Zulte is op zoek naar een diensthoofd infrastructuur en wonen. Solliciteren kan tot 31 augustus.

De gemeente Zulte werft een diensthoofd infrastructuur en wonen in voltijds, contractueel dienstverband voor onbepaalde duur aan. Als diensthoofd sta je in voor het beheren van projecten inzake waterzuivering en wegenis en je bent hiervoor het interne en externe aanspreekpunt. Coachen, motiveren en communiceren zit je in het bloed en je werkt zelfstandig, planmatig en efficiënt.Om in aanmerking te komen, beschik je over een masterdiploma als ingenieur of in de industriële wetenschappen, minstens 5 jaar ervaring en een rijbewijs B.

Solliciteren kan tot eind augustus. Meer informatie op www.zulte.be/vacatures.