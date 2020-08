Zulte voert fietsstraten in aan schoolomgevingen Anthony Statius

25 augustus 2020

09u46 0 Zulte In Zulte werden vorige week fietsstraten ingevoerd in schoolomgevingen in de deelgemeenten Zulte en Machelen. Hiermee wil de gemeente de verkeersveiligheid voor scholieren verhogen.

“In een fietsstraat mogen de fietsers de volle breedte van de rijbaan gebruiken in een eenrichtingsstraat of de rechterhelft in een tweerichtingstraat”, legt schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke uit. “Auto's mogen ook in fietsstraten rijden, maar mogen geen fietsers inhalen. De snelheid in een fietsstraat is ook beperkt tot 30 kilometer per uur.”

In Zulte gaat het om de Kapellestraat, tussen de Waalstraat en de Kastanjelaan, aan de gemeenteschool in Zulte, de volledige Schoolstraat in Machelen en een fietszone bestaande uit delen van de Leihoekstraat, Kloosterstraat, Karperstraat en Dorpsstraat in Machelen. “Deze maatregel werd bij wijze van proef ingevoerd op 15 augustus en zal, mits gunstige evaluatie, definitief worden”, besluit de schepen.