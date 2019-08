Zulte viert haar vrijwilligers... twee keer Anthony Statius

23 augustus 2019

09u45 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte zet op zondag 25 augustus haar vrijwilligers in de bloemetjes met een ontbijtbuffet in het Fiertelhof. Maar omdat er al 150 mensen op de wachtlijst staan wordt op zondag 29 september een extra feest gegeven.

Zulte heeft veel vrijwilligers, dat is duidelijk. Om hen te bedanken voor hun maatschappelijke inzet organiseert het gemeentebestuur van Zulte op zondag 25 augustus het tweejaarlijkse Feest van de Vrijwilliger.

“Dit jaar kozen we voor een nieuw concept: een gratis, verzorgd en gevarieerd ontbijtbuffet”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Iedereen kreeg de kans om zich in te schrijven en deel te nemen aan het ontbijtbuffet in het Fiertelhof. Het nieuwe concept werd succesvol ontvangen en is met 500 inschrijvingen ondertussen al volledig volgeboekt. Ruim 150 personen werden op een voorlopige wachtlijst geplaatst en omdat elke vrijwilliger belangrijk is voor onze gemeente werd er dan ook beslist om een extra vrijwilligersfeest te organiseren. Dit extra feest vindt plaats op zondag 29 september. Het concept en de locatie blijven hetzelfde. Personen die op de wachtlijst staan en de verenigingen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht,” besluit de burgemeester.