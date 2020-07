Zulte verscherpt maatregelen: mondmaskers verplicht in de bebouwde kom Anthony Statius

12u27 0 Zulte De gemeente Zulte verscherpt de coronamaatregelen. Gisteren kwamen er 2 nieuwe besmettingen bij en met 19 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste week zit de gemeente net onder het alarmniveau van 20.

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) laat weten dat de maatregelen in Zulte strenger worden. “Er kwamen gisteren 2 nieuwe besmettingen bij en dankzij een goede samenwerking met onze huisartsen waren we hier reeds van op de hoogte”, zegt Simon. “We weten we ook dat dat dit twee besmettingen zijn binnen een gezin waar reeds eerder twee besmettingen vastgesteld waren. Dat betekent dat vier van de vijf besmettingen in de afgelopen maand in één gezin voorkomen. De betrokkenen blijven uiteraard in quarantaine.”

“Deze nieuwe besmettingen zijn geen reden tot paniek, wel een signaal om verder te gaan met onze preventieve aanpak en deze nog te versterken”, vervolgt de burgemeester. “Zo zullen er in augustus geen evenementen plaatsvinden. Vanaf september kan dit enkel mits voorafgaande goedkeuring door het gemeentebestuur en indien het op een zeer veilige manier kan georganiseerd worden. De kermissen in het najaar zullen hoofdzakelijk beperkt blijven tot de foorkramen. Daarnaast wordt het dragen van een mondmasker vanaf morgen verplicht in de openbare ruimte in de bebouwde kom van elke deelgemeente, met uitzondering tijdens het fietsen, lopen of joggen. We zien in Deinze, onze partner in de politiezone, dat dit goed werkt.”

“Daarnaast versterken we de samenwerking met onze huisartsen voor het contact- en brononderzoek. Indien mogelijk zullen we de registratieplicht van aanwezigen uitbreiden naar andere sectoren, zodat dit onderzoek nog vlotter kan verlopen. Onze politiediensten zullen strikt toezien op de naleving van de nieuwe richtlijnen. Het is van het grootste belang dat iedereen de gezondheidsmaatregelen opvolgt. Daarvoor zetten we een extra sensibiliseringscampagne op met enkele lokale ‘influencers’.”