Zulte verplicht mondmaskers op Leieplein, speelterreinen en andere drukke plaatsen Anthony Statius

24 juli 2020

16u06 5 Zulte De gemeente Zulte heeft enkele drukke plaatsen vastgelegd waar het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag verplicht is. “Mondkapjes zijn verplicht op het Leieplein, op speelterreinen en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten of komen ophalen, zoals kampen, kinderopvang, speelpleinwerking of jeugd- en sportclubs”, zegt waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte).

De gemeente Zulte verplichtte gisteren al mondmaskers op publiek toegankelijke evenementen en naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om mondkapjes te verplichten op drukke plaatsen, komen er nog extra locaties bij.

“Op de speelterreinen en het Leieplein in Machelen is het niet altijd mogelijk om de afstandsregels te bewaren”, zegt Sophie Delaere. “We vinden het dan ook aangewezen om het dragen van een mondmasker op die plaatsen te verplichten. Ook plaatsen waar ouders hun kinderen komen ophalen of afzetten, definiëren we als drukke plaatsen. Deze lijst kan nog uitgebreid worden.”

“De verplichting geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar”, vervolgt Sophie. “Op drukke plaatsen gelden bij het consumeren de horecamaatregelen. Het niet naleven van deze preventieve maatregel kan een sanctie tot gevolg hebben. Het gemeentebestuur vraagt daarnaast aan elke inwoner om steeds een mondmasker bij te hebben en ook de andere gezondheidsmaatregelen steeds na te leven.”