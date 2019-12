Zulte verdubbelt investeringen en past belastingen aan: “Lagere personenbelasting, maar eigendommen hoger belast” Zulte plant de komende zes jaar 33 miljoen euro aan investeringen Anthony Statius

02 december 2019

22u25 0 Zulte De herontwikkeling van de sites Lys Yarns en de wolspinnerij-Denys, nieuwe jeugdlokalen op Domein de Raveschoot, een nieuwe voetbalaccommodatie in Machelen en een fiets- en voetgangersbrug over de Leie. Dit zijn enkele opvallende projecten waarin het Zultse gemeentebestuur de komende zes jaar zal investeren. In totaal wordt 33 miljoen euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, dubbel zoveel als in de vorige legislatuur, en tegelijk worden de belastingen bijgestuurd. De personenbelasting daalt van 7 naar 5,9 procent, maar de onroerende voorheffing op eigendommen stijgt van 629,72 naar 875.

Het Zultse gemeentebestuur investeert de komende zes jaar 33 miljoen euro, dat is bijna het dubbele als in het vorige meerjarenplan. De grootste bedragen zullen gaan naar dorpskernvernieuwing in Zulte.

“De dorpskern van Zulte gaan we vernieuwen via de herontwikkeling van het vorig jaar aangekochte terrein van Lys Yarns”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Hier komt een mooi stuk ‘nieuw Zulte’ tussen de Staatsbaan en de Leie, met onder andere een zorgzone voor betaalbare bejaardenhuisvesting en een project begeleid wonen voor mensen met een beperking. De private herontwikkeling van het terrein Wolspinnerij-Denys sluit hierbij aan. Sluitstuk is een opwaardering en stijlvolle vernieuwing van het Gaston Martensplein, waarvoor we een ontwerpwedstrijd uitschrijven. In Olsene maakt het vroegere schoolterrein plaats voor bewoning, handelsruimte en extra kinderopvang.”

“Een blikvanger in het meerjarenplan is de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte, tussen de Limnanderdreef en kasteel Te Lake. Dit project kost zo’n 2 miljoen euro, waarvan de Vlaamse Waterweg ruim 60% betaalt en waarvoor we ook een subsidie krijgen. Er gaat ook aandacht naar fietsveiligheid. Langs de Grote Steenweg en Centrumstraat in Olsene komen er veilige afgescheiden fietspaden en het stuk fietssnelweg langs het spoor (F7) tussen Olsene en Machelen wordt aangelegd. In Machelen komt er een fietspad tussen de spoorweg en de grens met Kruisem.”

Andere belangrijke investeringen zijn de renovatie van het oude gedeelte van de gemeenteschool, de renovatie van de bejaardenwoningen in het Moerbeekpark en de vernieuwing van onze cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur. Blikvangers zijn de jeugdsite op domein De Raveschoot achter het kasteel in Olsene, die ook plaats zal bieden aan jeugdhuis Sloef, de cultuursite van het Ontmoetingscentrum/Huis Meheus en de verdere vernieuwing van alle voetbalaccommodaties, waaronder ook in Machelen. Aan de sporthal komt een padelterrein.”

“Ondanks de vele investeringen blijft Zulte de gemeente met de laagste belastingdruk in de ganse regio, maar er is wel bijsturing nodig om dit op lange termijn te houden”, vervolgt Simon Lagrange. “Daarom worden onze opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken van het zijn historisch lage 629,72 tot een redelijk niveau van 875. Dit is nog ver onder het Vlaamse gemiddelde van 905. Deze hogere belasting op eigendommen compenseren we door de aanslagvoet op de personenbelasting fors te verlagen van 7 naar 5,9 procent, het allerlaagste niveau in de regio. Dit betekent een belastingvermindering voor alle inkomens. Belangrijk om te vermelden is dat de vaste milieubelasting van 30 euro per jaar per gezin en per bedrijf volledig verdwijnt.”

Het meerjarenplan wordt op dinsdag 17 december voorgelegd aan de gemeenteraad.