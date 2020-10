Zulte telt elf nieuwe besmettingen in een week tijd: “We maken ons zorgen” Anthony Statius

05 oktober 2020

16u52 2 Zulte Het gemeentebestuur en de huisartsen van Zulte zijn bezorgd om de stijgende coronacijfers. “De laatste week kwamen er elf besmettingen bij, waarvan drie bij 75-plussers. Dit baart ons zorgen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Net zoals op vele plaatsen in ons land gaan de coronacijfers in Zulte de laatste tijd opnieuw in stijgende lijn. Volgens de gegevens van de Zorgatlas van het Agentschap Zorg en Gezondheid waren er in de afgelopen week elf nieuwe besmettingen in Zulte en hiermee kleurt de gemeente rood op de kaart.

“De besmettingen zijn verspreid over de drie deelgemeenten Zulte, Olsene en Machelen en de besmette personen behoren niet tot een grote cluster”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Drie nieuwe besmettingen werden vastgesteld bij mensen boven de 75 jaar en dit baart het gemeentebestuur en de plaatselijke huisartsen zorgen. Het is belangrijk dat we onze kwetsbare inwoners zo goed mogelijk beschermen. Dat doen we het best door de basisregels toe te passen: onze dichte contacten beperken, afstand houden van elkaar, onze handen wassen en ons mondmasker dragen als we contact hebben met anderen. Deze basisregels helpen om het virus niet door te geven aan elkaar, en dus ook rechtstreeks of onrechtstreeks niet aan kwetsbare inwoners.”

Het gemeentebestuur en de huisartsen roepen op om bij symptomen de huisarts te contacteren en om de quarantaineregels strikt toe te passen. Deze regels zijn gewijzigd sinds donderdag 1 oktober en zijn te vinden op de gemeentelijke website.