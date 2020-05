Zulte steunt horeca met grotere terrassen Anthony Statius

22 mei 2020

09u03 0 Zulte De gemeente Zulte denkt eraan om tijdelijk extra openbaar domein in gebruik te nemen bij de heropstart van de horeca. Hiervoor wordt een proactieve bevraging georganiseerd.

Hoewel het nog onduidelijk is wanneer horecazaken opnieuw hun deuren mogen openen, wil het gemeentebestuur van Zulte voorbereid zijn.

“Bij een horecabezoek zal er voldoende afstand moeten zijn tussen de verschillende bubbels”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Er zal dan ook voldoende ruimte nodig zijn. Een eventuele tijdelijke uitbreiding van de terrassen, zou meer mogelijkheden creëren om de nodige afstand te bewaren. In een proactieve bevraging peilen we dan ook naar deze mogelijkheden. Iedere horecazaak ontvangt hierover een e-mail of brief.”

“Dit initiatief is een extra steunmaatregel voor de getroffen horecasector”, aldus de burgemeester. “Daarnaast werd beslist om voor 2020 geen terrasbelasting te innen en zal de sector een belangrijke rol spelen bij de invulling van het coronasteunfonds. Voor dit steunfonds werd intussen een taskforce opgericht. Bovendien krijgen alle horecazaken de kans om zich gratis te registreren op het toeristisch platform van de gemeente.”