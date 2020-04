Zulte start gemeentelijke werkgroep rond corona op Anthony Statius

29 april 2020

11u16 0 Zulte Op voorstel van oppositiepartij CD&V wordt er in Zulte een gemeentelijke werkgroep rond corona opgericht. Deze taskforce zal de exitstrategie uit de coronacrisis moeten vertalen op het niveau van Zulte.

De gemeenteraad van Zulte heeft dinsdagavond unaniem haar goedkeuring gegeven tot het oprichten van een gemeentelijke werkgroep rond corona. Het voorstel kwam van oppositiepartij CD&V.

“De burger heeft nood aan klare taal”, zegt CD&V-voorzitter Yves Neirynck. “Een werkgroep met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak kan in de schaduw heel wat voorbereidend werk doen voor het schepencollege en de gemeenteraad. Het lijkt mij een must om dit zo snel mogelijk en transparant uit te rollen. We reiken dan ook de hand om actief mee te werken om deze werkgroep te operationaliseren.”

Naast het opzetten van een taskforce, besliste de gemeenteraad ook unaniem om een gemeentelijk steunfonds in te richten, eigen huurgelden kwijt te schelden en gelijkaardige oproep te doen naar private eigenaars. “Voor financiële ondersteuning wordt het gemeentelijk steunfonds #Zultesteunt opgericht”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Hiervoor wordt een budget van 300.000 à 400.000 euro uitgetrokken. Het steunfonds zal niet het volledige verlies kunnen compenseren, maar moet helpen om deze moeilijke tijden bovenop te komen. De gemeentelijke taskforce zal dit steunfonds verder vormgeven. Hierin zullen de verschillende fracties, adviesraden en lokale deskundigen samengebracht worden.”

“Verder besliste de gemeenteraad over een aangepast gemeentelijk retributiereglement. Dit jaar zal er geen retributie geheven worden voor terrassen op openbaar domein. Om het #kooplokaal-initiatief te steunen, wordt ook de geldigheidsduur van de Zultebonnen verlengd. Dit met de duur van de lockdown, die inging op 14 maart 2020 en waarbij de einddatum later zal worden vastgelegd. Ten slotte worden alle gemeentelijke huurgelden en concessievergoedingen kwijtgescholden aan getroffen sectoren, en dit voor de periode van lockdown. Dit gaat concreet over horecazaken zoals brasserie Apostrophe en het sportcafé van de gemeentelijke sporthal, alsook over jeugdhuis Sloef, Oxfam Wereldwinkel, jeugd- en sportclubs en kinderopvang Melodie. Het gemeentebestuur wil hiermee een geste doen naar de betrokken uitbaters en tegelijk een voorbeeldfunctie opnemen. We vragen aan eigenaars van handelspanden en horecazaken om in dialoog te gaan met hun huurders en samen naar oplossingen te zoeken.”