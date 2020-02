Zulte stapt in intergemeentelijke erfgoeddienst Anthony Statius

17 februari 2020

13u31 0 Zulte De gemeenten Zulte, De Pinte, Gavere en Nazareth en de stad Deinze hebben samen een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) opgericht.

De deelname aan de intergemeentelijke samenwerking voor de periode 2021-2026 werd op de gemeenteraad van december goedgekeurd. De erkenningsaanvraag en het onroerenderfgoedbeleidsplan voor de IOED Leie-Schelde werden begin januari ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

De gemeente Zulte zal op deze samenwerking beroep kunnen doen voor beleidsvoorbereidende taken, zonder de beslissingsbevoegdheid te verliezen. Schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke: “De IOED biedt ons de mogelijkheid om beroep te doen op regionale expertise en ondersteuning op gebied van archeologie, landschap en bouwkunde en zal een vast aanspreekpunt bieden voor onroerend erfgoed in de regio. Daarnaast kunnen we door deze intergemeentelijke samenwerking genieten van Vlaamse subsidies voor onroerend erfgoed.”

De gemeente Zulte zal een jaarlijks te indexeren bijdrage van 5.000,00 euro betalen aan de IOED Leie-Schelde. Veneco en Cultuurregio Leie Schelde zullen instaan voor de dienstverlening.