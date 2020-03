Zulte sluit speeltuinen, gemeentehuis beperkt bereikbaar Anthony Statius

16 maart 2020

De gemeente Zulte neemt extra maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

“Alle binnen- en buitenspeeltuinen worden gesloten”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Vanaf dinsdag kan men in het gemeentehuis en het Sociaal Huis enkel nog langskomen op afspraak en voor dringende zaken. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk zaken online te regelen en telefonisch of per e-mail contact op te nemen als er hulp nodig is. Kom zeker niet langs als je symptomen van een besmetting met het coronavirus zou vertonen en breng geen extra bezoekers mee.”

