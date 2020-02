Zulte schakelt over op ledverlichting Anthony Statius

27 februari 2020

12u41 0 Zulte Netbeheerder Fluvius start op maandag 2 maart met het vervangen van alle openbare verlichting door ledverlichting in Zulte.

“Tegen 2030 wordt voor de volledige openbare verlichting op het grondgebied van Zulte overgeschakeld op energiezuinige ledverlichting”, zegt schepen en waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte). “Voor de zogenoemde verledding zal het gemeentebestuur samenwerken met distributiebeheerder Fluvius. Ledverlichting is energiezuiniger en stoot minder CO2 uit. Hiermee werken we verder aan een milieuvriendelijke gemeente. Begin maart start Fluvius in de Modest Huyslaan met het vervangen van de eerste verlichtingspalen. Nadien schakelen ook de Wilgenlaan, de Kerselarenlaan en een deel van de Zonnelaan over op ledverlichting. De werken gebeuren gefaseerd en zullen twee à drie weken in beslag nemen.”