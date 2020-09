Zulte schaft mondmaskerplicht in bebouwde kom af Anthony Statius

08 september 2020

11u52 9 Zulte In Zulte is het vanaf woensdag niet meer verplicht een mondmasker te dragen in de bebouwde kom. Iedereen moet er wel eentje bij zich hebben indien de social distancing niet kan gegarandeerd worden.

“Verschillende experts en virologen pleiten er voor selectief te zijn in de plaatsen waar je een mondmaskerplicht oplegt om coronamoeheid te voorkomen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De gemeentelijke veiligheidscel en alle fracties in de gemeenteraad waren het eind augustus al eens om de maatregel te herzien na evaluatie van de schoolstart. Na overleg met de gouverneur en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we besloten de maatregel nu te herzien. Vanaf woensdag 9 september is het niet meer verplicht altijd een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom. Je moet wel altijd een mondmasker bij hebben en het dragen wanneer je onvoldoende afstand van anderen kunt houden”, gaat de burgemeester verder. “Wanneer je je kinderen naar school brengt of afhaalt, wanneer je staat aan te schuiven in een wachtrij of wanneer je een drukke omgeving nadert bijvoorbeeld. Mondmaskers blijven volgens de nationale regels verplicht in winkels, horeca, openbare gebouwen, gemeentelijke zalen, in het recyclagepark, op evenementen, sportwedstrijden, op het openbaar vervoer en op kermissen en markten.”