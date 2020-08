Zulte roept reizigers op om zich te laten testen Anthony Statius

12 augustus 2020

11u25 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte doet een extra oproep naar de inwoners die terugkeren uit het buitenland. “Laat u testen wanneer u uit een rode of oranje zone komt of wanneer u symptomen vertoont”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

De afgelopen 7 dagen kwamen er in Zulte geen nieuwe corona-besmettingen bij. Dit brengt de risicofactor - het aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners - vandaag eventjes op 0.

“We willen het risico op de verspreiding van het virus verder goed beheersen”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Daarom doen we een extra oproep naar mensen die terugkeren uit het buitenland. Zowel bij ons als in omliggende gemeenten valt het op dat nieuwe besmettingen vaak gelinkt zijn aan mensen die terugkeren uit vakantie. Daarom vragen we onze inwoners om ook in het buitenland voorzichtig te zijn, de reisadviezen op te volgen en zich te laten testen bij terugkeer uit een rode of oranje zone of bij symptomen.”

“Het is voor reizigers verplicht om het registratieformulier op www.info-coronavirus.be/nl/plf in te vullen voor de terugkeer naar België", vervolgt de burgemeester. “Er wordt ook gevraagd de reisadviezen bij terugkomst op te volgen. Voor wie uit een rode zone terugreist, zijn een test en quarantaine verplicht. Bij terugkomst uit een oranje zone worden zowel een test als quarantaine sterk aanbevolen. Ook wie uit een groene zone terugkeert en symptomen vertoont, laat zich het best testen.”