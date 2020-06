Zulte richt zitdag energieloket in Anthony Statius

03 juni 2020

11u55 0 Zulte Zultenaren die hun energiefactuur willen verlagen of renovatieplannen hebben kunnen voortaan terecht in het energieloket. De zitdagen vinden de eerste maandag van de maand plaats in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur en Sociaal Huis van Zulte richten in samenwerking met Energiehuis Veneco een energieloket in op het gemeentehuis. Iedere eerste maandag van de maand, en in juni en november de tweede maandag van de maand, kan je aan het loket terecht met vragen over de energiewetgeving, je energiefactuur en krijg je advies over duurzaam bouwen en verbouwen. De energie-expert biedt ook begeleiding bij het aanvragen van een energielening of premie.

Op maandag 8 juni van 15 tot 19 uur beantwoordt een expert alle vragen rond energie en energiebesparing tijdens het zitmoment in het gemeentehuis. Maak een afspraak via www.zulte.be/afspraak.