Zulte onderzoekt parkeerstickers voor zorgverstrekkers: toelating om te parkeren voor je garage of oprit Joeri Seymortier

05 februari 2020

09u50 0 Zulte Zulte onderzoekt of de zorgverstrekkers in de gemeente interesse hebben on de zogenaamde parkeren+zorg stickers.

Het idee van de parkeren+zorg stickers komt van raadslid Natasja De Vos. “Parkeren+zorg stickers zijn stickers waarmee inwoners kunnen aangeven dat zorgverstrekkers voor hun garage of oprit mogen parkeren tijdens hun huisbezoek”, zegt Natasja De Vos. “Op die manier worden er extra parkeerplaatsen gecreëerd voor zorgverleners. Het gebrek aan parkeerplaatsen is voornamelijk een stedelijk probleem, maar kan in onze gemeente ook voorkomen.”

Schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) zal de vraag onderzoeken. “We zullen de huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverleners in onze gemeente per brief hierover bevragen. Wanneer zij dit wenselijk achten, dan zullen we de stickers aanbieden in het gemeentehuis en Sociaal Huis.”