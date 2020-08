Zulte neemt bijkomende maatregelen na besmettingen: verenigingsleven valt tijdelijk stil en aantal bezoekers horecazaken beperkt tot 4 per tafel Anthony Statius

19 augustus 2020

13u26 14 Zulte De gemeente Zulte neemt extra maatregelen na de recente besmettingen in deelgemeente Machelen. “Alle activiteiten van het verenigingsleven worden tijdelijk opgeschort en in de horeca wordt het aantal personen aan 1 tafel beperkt tot 4 personen boven de 12 jaar”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

In Zulte zijn er momenteel verschillende besmettingsbronnen van het coronavirus: een jeugdbeweging, de speelpleinwerking en nu ook een horecazaak. Om het aantal risicocontacten te beperken en een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt het lokaal bestuur extra maatregelen.

“Deze week werden veel Covid-testen afgenomen in onze gemeente”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Gisteren (dinsdag) kwam er opnieuw 1 positief testresultaat bij een medewerker in een plaatselijke horecazaak. Ruim 20 collega’s behoren tot de risicocontacten, moeten in quarantaine en moeten een Covid-test laten afnemen. Het is belangrijk dat we kunnen blijven kort op de bal spelen. Als er te veel nieuwe haarden zouden komen, lukt dat niet meer. Het is nu niet te voorspellen wat de verdere testen zullen uitwijzen. Daarom nemen we extra voorzorgsmaatregelen om het aantal risicocontacten te beperken.”

Solidair met elkaar

“Alle activiteiten van het verenigingsleven worden tijdelijk opgeschort en in horecazaken wordt het gezelschap aan 1 tafel beperkt tot 4 personen boven de 12 jaar”, zegt de burgemeester. “Er is een uitzondering voor een gezelschap met mensen uit eenzelfde huishouden en die onder hetzelfde dak woont. We nemen deze maatregelen voor heel Zulte. We zijn één gemeente en moeten vermijden dat het virus verder overslaat. De maatregelen werden genomen na bespreking in de gemeentelijke veiligheidscel en na consultatie van de provinciegouverneur en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze gaan in vanaf deze middag en lopen tot en met dinsdag 25 augustus. We roepen op om persoonlijke samenkomsten te beperken tot de eigen bubbel. We komen er samen door. We moeten solidair zijn met elkaar, hard werken en geduld hebben”, besluit de burgemeester.