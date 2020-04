Zulte maakt mondmaskers voor alle inwoners en iedereen kan meehelpen: “We willen voorbereid zijn” Anthony Statius

08 april 2020

12u24 14 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte start met de productie van handgemaakte mondmaskers voor particulier gebruik. De mondmaskers zullen vervaardigd worden op de nog aanwezige installaties van het voormalige textielbedrijf Bekaert-Bodere (Bebotex) in Olsene. “We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij het naaiwerk. In een latere fase krijgt elke gezin er een of meerdere in de bus”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Het Zultse gemeentebestuur bereidt zich voor op een volgende fase in de coronacrisis. “Het is duidelijk dat bij de versoepeling van de federale maatregelen het particulier gebruik van mondmaskers in bepaalde omstandigheden aangeraden of zelfs verplicht zal worden”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Dat hoor je in de communicatie van de experts en zie je nu ook gebeuren in Oostenrijk en enkele Franse steden. In ons land is het nog niet nuttig, maar in een latere fase wordt het dat wel. Het dragen van een handgemaakt mondmasker zal helpen om het normaal leven geleidelijk terug op te starten en het risico op terugkeer van het virus te beperken.”

“We willen aan elk gezin, liefst zelfs aan elke inwoner, een degelijk handgemaakt mondmasker kunnen bezorgen en daarom zijn we zelf met de productie gestart. Het gaat om katoenen maskers voor particulier gebruik, de medische mondmaskers blijven bestemd voor de zorgsector.”

16.000 maskers

De gemeente kan beroep doen op de medewerking van het voormalige textielbedrijf Bekaert-Bodere (Bebotex) langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene. “De productie werd er eind vorig jaar stilgelegd en zaakvoerder Tom Bekaert, die eigenaar is van het Modecenter aan de overkant van de gewestweg, stelt de nog aanwezige installaties ter beschikking voor de productie van de mondmaskers”, aldus Lagrange.

“Ook enkele gewezen medewerksters staan klaar om het voorbereidende snijwerk van de mondmaskers op zich te nemen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die het verdere naaiwerk thuis willen uitvoeren. Zij krijgen dan pakketjes met instructies en materiaal om vijftig mondmaskers te maken. Voor de mondmaskers wordt het patroon van de FOD Volksgezondheid gebruikt. We gebruiken katoen en elastiek, dat we gekregen hebben of goedkoop op de kop hebben kunnen tikken. Door deze lage productiekost zullen we de maskers in een latere fase gratis kunnen bedelen aan alle Zultenaren, dat zijn er zo’n 16.000.”

Vrijwilligers kunnen zich melden via zultehelpt@zulte.be of 09/321.84.24 (Sociaal Huis) of 09/243.14.18 (gemeentehuis).