Zulte legt 400.000 euro coronasteun klaar Anthony Statius

27 maart 2020

07u35 0 Zulte De gemeente Zulte richt een gemeentelijk coronasteunfonds op. Met #ZulteSteunt wil men lokale ondernemers bijstaan die getroffen worden door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt een budget van maximaal 400.000 euro voorzien.

Zoals overal delen ook in Zulte horecazaken, winkeliers, ondernemers, onthaalouders en organisatoren van evenementen in de klappen. Het lokaal bestuur wil met het gemeentelijk steunfonds aantonen dat er op steun kan gerekend worden. Concrete steunmaatregelen worden nog niet vastgelegd en zullen afhankelijk zijn van de verdere evolutie van de huidige crisis en de Vlaamse en federale steunmaatregelen.

Onverwachte zaken

“De afgelopen twee weken hebben we de focus gelegd op het beheersen van het coronavirus door verspreiding tegen te gaan”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Maatregelen treffen, gemeentediensten beschikbaar houden en communiceren met de bevolking waren prioriteit. Vanaf nu willen we ook voorzichtig naar de toekomst kijken. Het is belangrijk dat we als lokaal bestuur steun bieden aan wie getroffen is. Het zijn onze horecazaken, winkels, ondernemers, crèches en organisatoren van evenementen die Zulte mee maken tot de sterke gemeente waar we fier op zijn. Het lokaal steunfonds #ZulteSteunt zal de getroffen sectoren zo goed mogelijk proberen te ondersteunen, zonder het volledige verlies te kunnen compenseren. Binnen het gemeentelijk beleidsplan werd voldoende financiële ruimte voorzien om onverwachte zaken op te vangen. Er wordt dan ook een budget van 300.000 tot 400.000 euro voorzien. De komende maanden zal het bestuur in overleg gaan met de gedupeerden en adviesraden over de specifieke noden en de concrete invulling van dit fonds.”