Zulte laat opnieuw zondagsmarkt toe, met stewards van Zulte Waregem Anthony Statius

14 mei 2020

10u35 14 Zulte De Nationale Veiligheidsraad kondigde nog maar net aan dat markten opnieuw zijn toegelaten en in Zulte werd de eerstvolgende zondagsmarkt al gepland. Deze staat op 24 mei op de agenda.

“Markten tot 50 kramen kunnen vanaf maandag opnieuw doorgaan”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “We zijn klaar om in Zulte op 24 mei voor de eerste keer opnieuw een zondagsmarkt te organiseren op het Gaston Martensplein. Dit in een bredere opstelling, met looplijnen in één richting rond de kramen en met extra toezicht. De beelden van de Meir in Antwerpen hebben ons geleerd dat dit nodig is. We gaan hiervoor samenwerken met de stewards van SV Zulte Waregem.”