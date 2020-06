Zulte krijgt regenboogzebrapad Anthony Statius

02 juni 2020

15u30 1 Zulte In de gemeente Zulte komt er een regenboogzebrapad. Zo’n zebrapad met gekleurde strepen staat symbool voor de strijd tegen discriminatie.

Op de laatste gemeenteraad van Zulte bracht raadslid Stefanie Vroman (Open Zulte) de aanleg van een regenboogzebrapad ter sprake. Onlangs werd in Gent het grootste regenboogzebrapad van Vlaanderen ingehuldigd en ook bij de buren in Deinze wandel je sinds kort over zo’n zebrapad.

“De gemeente maakte er al een jaarlijkse gewoonte van om naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie een regenboog op te hangen aan het gemeentehuis”, zegt Stefanie. “Naast het hijsen van de regenboogvlag stel ik voor om bijkomend een regenboogzebrabad aan te leggen. Met deze oversteekplaats onderstrepen we ons respect voor de gelijkheid en diversiteit van de mens.”

Schepen Frederic Hesters antwoordde in naam van het schepencollege dat zo’n zebrapad er zeker komt. “Voor de holebigemeenschap is al heel wat veranderd in positieve zin, maar we staan nog niet waar we moeten staan. Dit initiatief kan op symbolische wijze een steentje bijdragen.”