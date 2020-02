Zulte krijgt nog dit voorjaar camerabewaking tegen sluikstorten Joeri Seymortier

01 februari 2020

18u21 0 Zulte Zulte zal nog dit voorjaar camerabewaking inzetten in de strijd tegen sluikstorten.

Vooral in de buurt van glasbollen wordt nog te veel zwerfvuil achtergelaten die daar niet thuis hoort. Gemeenteraadslid Fauve Tack wil weten wanneer de camera’s in Zulte er komen. “We hebben in april vorig jaar al beslist dat de camera’s er komen. Maar ze zijn er nog niet. Is er zicht op de timing voor het plaatsen van de camera’s?”, vraagt Tack.

“De camera’s inzetten zal binnenkort mogelijk zijn”, zegt schepen Frederik Hesters (Open Zulte). “Onze milieuambtenaar is in samenwerking met IVM alle administratieve formaliteiten aan het vervullen. Eens dit afgerond zullen in het voorjaar deze camera’s ingezet worden.”