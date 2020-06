Zulte gaat voor zonnepanelen op gemeentegebouwen Joeri Seymortier

26 juni 2020

18u07 2 Zulte Zulte wil de CO2-uitstoot inperken en gaat zonnepanelen leggen op verschillende gemeentegebouwen.

Inwoners van Zulte krijgen de mogelijkheid om te participeren. “Met zonnepanelen wordt bespaard op elektriciteitskosten en de CO2-uitstoot wordt verkleind”, zegt schepen van Duurzaamheid Frederic Hesters. “Daarnaast vergroot de burgerparticipatie ook de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk klimaatbeleid. Waar de zonnepanelen komen? We denken nu al aan de nieuwe sporthal, het nieuwe gedeelte van de gemeenteschool en het Ontmoetingscentrum. Ook bij andere gebouwen en latere nieuwbouwprojecten zal de mogelijkheid tot het installeren van zonnepanelen bekeken worden.”

Op vraag van CD&V zal ook onderzocht worden of het systeem later uitgebreid kan worden naar particuliere daken. Daarnaast heeft Zulte ook beslist om in te stappen op het aanbod van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor een samenaankoop van 100 procent groene stroom.