Zulte bereidt Herdenking Roger Raveel voor en iedereen mag helpen Anthony Statius

15 april 2020

18u19 1 Zulte In Zulte werkt men aan een herdenking van de in 2013 overleden kunstschilder Roger Raveel. Deze viering zou bestaan uit verschillende activiteiten, die zullen plaatsvinden van vrijdag 9 juli tot en met zondag 18 juli 2021. De voorzitter van de cultuurraad Patric Jacobs doet een oproep naar iedereen die hieraan wil meewerken.

Op donderdag 15 juli 2021 zou kunstschilder en Zults ereburger Roger Raveel honderd zijn geworden. Dit laat men niet onopgemerkt voorbijgaan en dus werkt men aan een ‘Herdenking Roger Raveel’. Op donderdag 9 april staken Peter Bral (ZulteCultureel), Leen Bruyneel (Cultuurbeleidscoördinator Zulte), Melanie Deboutte (Roger Raveelmuseum), Paul Demets (oud Oost-Vlaams Plattelandsdichter en Zults Cultuurlaureaat 2015), Marleen De Muer (Atelier Roger Raveel), Patric Jacobs (Voorzitter Cultuurraad) en Michaël Vandemeulebroecke (Cultuurschepen Zulte) de koppen voor het eerst samen, weliswaar via videochat.

“Iedereen is bereid om samen de schouders te zetten onder een herdenking van het leven en werk van Roger Raveel”, zegt Patric Jacobs. “Zo zullen we Zulte en de lokale cultuurscene op de kaart zetten. De activiteiten zullen plaatsvinden van vrijdag 9 juli tot en met zondag 18 juli 2021. Ondanks dat het gemeentebestuur zijn uitdrukkelijke medewerking en steun heeft toegezegd, kan een dergelijk initiatief uiteraard niet slagen zonder de steun van de Zultse cultuurgemeenschap. Daarom een warme oproep naar iedereen die op een of andere manier wenst bij te dragen aan dit initiatief. Alle personen en ideeën zijn welkom. Contact opnemen kan via patric.jacobs@telenet.be of leen.bruyneel@zulte.be. Wie de werkgroep vervoegt zal een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan de volgende vergadering op 30 april om 19 uur.”