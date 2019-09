Zubiga schenkt 4.478 euro aan De Brugge Anthony Statius

09 september 2019

08u01 2 Zulte De motorrijders van de Zultse Biker Gang, beter gekend als Zubiga, hebben hun goed hart laten zien. De club schonk een cheque van 4.4478 euro aan vzw De Brugge, het voedselverdeelpunt van groot-Zulte.

“Als motorvriendenclub uit Zulte leek het ons een goed idee om ons dit jaar in te zetten voor een vzw uit Zulte zelf, die dit goed kan gebruiken”, zegt Hannelore De Smet. “Met onze dertig leden kwamen we er al snel uit dat we dit zouden doen voor vzw De Brugge. We hebben twee evenementen georganiseerd, namelijk een spaghettiavond in het voorjaar en een tweedaagse motorrit in juni. We danken iedereen die ons hierin steunde.”