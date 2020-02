Zoektocht met helikopters naar mogelijke inbrekers levert niks op Didier Verbaere

09 februari 2020

11u30 0 Zulte De politie van de zone Deinze, Zulte en Lievegem voerde donderdagavond vanaf 22 uur een speuractie uit in Zulte. Ze kregen ook bijstand van andere zones. Twee helikopters cirkelden boven de gemeente terwijl zes patrouilles op de grond de buurt uitkamden na een melding van mogelijke inbrekers in de Azalealaan. Er werd niemand aangetroffen.

De politie van Zulte kreeg omstreeks 21.30 uur melding dat er een verdachte met zaklamp in een tuin in de Azalealaan liep. “Op het moment van de oproep was er in de provincie een grote anti-inbraak Goliath actie aan de gang waardoor we meteen met zes patrouilles van verschillende zones ter plaatse snelden. We kregen ook bijstand van twee helikopters van de federale politie en een team met speurhonden”, legt commissaris Jana De Wulf uit.

Niemand aangetroffen

De hele buurt werd grondig uitgekamd maar er werd niemand meer aangetroffen. “Er werden die avond ook geen inbraken gemeld. De speuractie heeft misschien mensen met slechte bedoelingen opgeschrikt”, besluit Jana. De resultaten van de Goliath actie worden later bekend gemaakt.