Yves Neirynck is nieuwe voorzitter CD&V Zulte, dochter ere-burgemeester Heyerick is jeugdvoorzitter Joeri Seymortier en Anthony Statius

04 februari 2020

08u01 0 Zulte Yves Neirynck is verkozen tot nieuwe voorzitter van de plaatselijke CD&V-afdeling in Zulte.

Na ruim 13 jaar voorzitterschap geeft Andy Rommel de fakkel door. Hij mocht de partij leiden tijdens een periode waarin zes jaar kon bestuurd worden vanuit de meerderheid, maar leerde ook omgaan met een oppositierol. De nieuwe partijvoorzitter Yves Neirynck is 41 jaar en woont in Machelen. Hij zette zijn eerste stappen in de politiek bij de toenmalige CVP-jongeren van De Pinte. Yves werkt als campusverantwoordelijke in een woonzorgcentrum in Kwaremont. Hij is ook voetbaltrainer bij de jeugd van Eendracht Machelen. “Deze uitdaging neem ik met veel enthousiasme op”, zegt Yves Neirynck. “Zowel mijn ervaring om een voetbalploeg te leiden als mijn professionele leidinggevende ervaring moeten mij hierbij alvast van pas komen. Mijn opdracht is duidelijk: deze ervaren ploeg aanvullen met nieuwe mensen, en deze samen tot nieuwe hoogtes brengen. Duidelijke winst boeken in 2024 dat is mijn doel.”

Dochter van...

Ook de vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij hield voorzittersverkiezingen. De huidige voorzitster Nathalie Colpaert werd bevestigd in haar functie. Bij de senioren werd André Bruyland herbevestigd in zijn rol als voorzitter. Er werd ook een nieuwe jongerenvoorzitter verkozen. Hier zal de bijna zeventienjarige Camille Heyerick het roer overnemen van Amber Syx. Camille is de dochter van ere-burgemeester Henk Heyerick. Ze wordt bijgestaan door co-voorzitter Alexander Vereecken uit Zulte.