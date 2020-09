Woninginbraak Sparrenstraat in Zulte Dylan Vermeulen

24 september 2020

In een woning in de Sparrenstraat in Zulte werd er dinsdagavond ingebroken. De inbrekers sloegen achteraan een raam aan diggelen om zich zo toegang te verschaffen tot de woning. Vervolgens doorzochten ze de gehele woning. Uiteindelijk gingen de dieven aan de haal met een som geld. Het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Het onderzoek naar de daders loopt nog.